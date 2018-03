Polen beschuldigt EU van dubbele standaarden

Polen heeft de Europese Unie woensdag beschuldigd van „dubbele standaarden” in zijn behandeling van lidstaten. De verklaring komt een dag nadat Brussel de verdediging door Warschau van zijn rechterlijke hervormingen had verworpen. Volgens critici zijn die hervormingen een bedreiging van de democratie.

De EU heeft gedreigd bestraffende maatregelen te nemen tegen Polen, zolang Warschau de wetgeving niet intrekt die de staatscontrole op de rechterlijke macht verscherpt. Een van de mogelijke maatregelen zou zijn het intrekken van het stemrecht van Polen.

Polen betoogt dat in sommige andere EU-lidstaten, waaronder Spanje en Duitsland, politici ook een rol spelen bij het kiezen van sommige rechters. Het land zegt dat de juridische hervormingen nodig zijn om de efficiëntie en transparantie van het Poolse rechtssysteem te verbeteren.

De rechtse regering in Warschau staat al langere tijd op gespannen voet met de Europese Commissie, de uitvoerende macht van de EU, over een reeks kwesties, waaronder quota voor migranten. Polen weigert een aantal voornamelijk islamitische asielzoekers onder het quotasysteem op te nemen.

Minister van Buitenlandse Zaken Jacek Czaputowicz zei tegen het parlement dat de EU-instellingen de zorgen van de kiezers negeren en dat dit het eurosceptisch verzet tegen Brussel voedt.

Ondanks de gespannen verhoudingen tussen Warschau en Brussel, blijkt uit opiniepeilingen dat de steun voor de EU in Polen, de grootste ontvanger van EU-middelen voor infrastructuur en andere projecten, een van de hoogste is in het blok van 28 landen.