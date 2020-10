Polen beperkt abortus verder

Het Poolse constitutioneel hof stelt dat abortus ook niet is toegestaan op grond van ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind. Het hof oordeelde donderdag dat dit in strijd is met de grondwet die de bescherming van het leven van iedereen garandeert.

Zodra dit oordeel wordt uitgevoerd, is abortus vrijwel geheel verboden in het land. Uitzonderingen worden enkel nog gemaakt als de geboorte een gevaar voor de gezondheid van de moeder zou betekenen of als het ongeboren kind het gevolg is van incest of van verkrachting.

De zaak is een jaar geleden naar het hof gebracht door een groep van ruim honderd parlementariërs. Eerdere initiatieven in 2016 om het recht op abortus verder te beperken, stuitten op grootschalige protesten. Daarop bond de regering in.

Dunja Mijatovic, de Commissaris van de Rechten van de Mens in de Raad van Europa, veroordeelde het besluit van het Poolse hof donderdag scherp. Op Twitter noemde ze het een „schending van de mensenrechten.” Ze zegt te vrezen voor illegale abortuspraktijken.



om de tweet te tonen en ververs dan de pagina. De tweet kan niet getoond worden, omdat Twitter cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta doelgroepgerichte cookies toe om de tweet te tonen en ververs dan de pagina.

Polen kent één van strengste abortuswetgevingen van Europa. Alleen in Malta, Andorra en San Marino gelden strengere regels: daar geldt een algeheel verbod.