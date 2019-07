Poging Zapata over Kanaal te vliegen mislukt

De Franse uitvinder van de ‘flyboard’ , Franky Zapata, is met zijn uitvinding in Het Kanaal terechtgekomen. Hij wilde in 20 minuten van het strand van Sangatte naar het Engelse Saint Margaret’s at Cliffe bij Dover vliegen. Maar hij moest halverwege bijtanken op een schip en raakte vlak voor deze operatie te water en is ongedeerd, meldden Franse media.

Het is donderdag precies 110 jaar geleden dat de Fransman Louis Blériot als eerste in een vliegtuig over Het Kanaal vloog. Ook dat vliegtuig was een ontwerp van de vlieger zelf en hij deed er 37 minuten over.

De 40-jarige uit Marseille afkomstige Zapata werd wereldberoemd met zijn flyboard toen hij op de nationale feestdag tijdens de militaire parade over de Champs-Elysées vloog.