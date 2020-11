‘Poging tot staatsgreep verijdeld in Armenië’

In Armenië is een poging tot een staatsgreep verijdeld en een plan om premier Nikol Pasjinian te vermoorden. Dat heeft de nationale veiligheidsdienst NSS zaterdag verklaard.

Pasjinian is onder druk komen te staan door een overeenkomst die hij heeft gesloten met Azerbeidzjan over de enclave Nagorno-Karabach. Tegenstanders van de premier zien dat als verraad.

Een groep voormalige functionarissen zou achter de poging om de macht te grijpen zitten. Afgelopen week pakten de Armeense autoriteiten tien prominente oppositieleden op die werden verdacht van het organiseren van „illegale en gewelddadige onlusten” op grote schaal.

De NSS verklaarde dat een vroegere chef van de organisatie is opgepakt in verband met de coupeplannen. Verder is onder anderen de vroegere fractievoorzitter van een oppositiepartij gearresteerd.

De overeenkomst met Azerbeidzjan maakte een einde aan de strijd om de regio Nagorno-Karabach. Daar werd al anderhalve maand zwaar gevochten. Azerbeidzjan leek militair de overhand te hebben en mag volgens de deal de gebieden houden die het heeft veroverd, waaronder de tweede stad van de regio.

Het Armeense ministerie van Gezondheid meldde zaterdag dat zeker 2300 Armeniërs om het leven zijn gekomen door de gevechten. Bewoners van dorpen die de regio Nagorno-Karabach moeten verlaten, staken hun huizen in brand voordat ze vluchten naar Armenië. De dorpen moeten volgens een vredesakkoord zondag worden overgedragen aan Azerbeidzjan.