Poging tot nieuw Spaans kabinet mislukt

De demissionaire Spaanse premier en sociaaldemocraat Pedro Sánchez heeft dinsdag geen meerderheid gekregen voor zijn nieuwe regering. Hij hoopte met steun van 176 van de 350 leden van de Spaanse Tweede Kamer weer als echte premier aan het werk te kunnen. Maar zijn voornaamste steunpilaar, de radicale links-populistische Unidos Podemos, zag uiteindelijk af van steun en onthield zich van stemming.

De leider van Unidos Podemos, Pablo Iglesias, was van plan aan de nieuwe linkse regering deel te nemen en Sánchez in de vertrouwensstemming dinsdag te steunen. Iglesias was echter al boos geworden over de weigering van Sánchez hem eventueel in een kabinet op te nemen, maar voor een linkse meerderheid en de goede vrede beloofde Iglesias niet zelf minister te worden. Op de eerste dag van het debat over Sánchez’ nieuwe regering groeiden er maandag echter nog meer ergernissen bij Iglesias over de rol die Sánchez in zijn nieuwe ploeg toedicht aan Unidos Podemos.

Podemos Unidos steunde Sánchez daarom niet. Kopstukken van Sanchéz’ PSOE (Spaanse Socialistische Arbeiderspartij) kunnen nog proberen Iglesias te paaien. Donderdag kan het parlement nog één keer over Sánchez’ regering stemmen en de meeste stemmen gelden dan. Maar als Iglesias niet van gedachten verandert, gaat het enkel nog om een zwakke PSOE-minderheidsregering. De parlementariërs die zich onthouden van stemming worden niet als tegenstemmers meegeteld en de regering hoeft dan enkel meer voorstemmers dan tegenstemmers te hebben.

Als er geen nieuwe regering-Sánchez van de grond komt, zijn er in november weer verkiezingen in Spanje, de vierde stembusgang in vier jaar tijd. Sánchez bracht met steun van onder anderen Iglesias de conservatieve regering van de Volkspartij (PP) van premier Mariano Rajoy ten val in mei vorig jaar. Eind april werden er verkiezingen gehouden en Sánchez’ PSOE won die met 38 procent van de stemmen. Dat is echter op geen stukken na een meerderheid in het Congres van Afgevaardigden dat 350 zetels telt.