Poetin wil samenkomst wereldleiders 75 jaar na Jalta

De Russische president Vladimir Poetin wil op 9 mei wereldleiders samenbrengen op een top in Jalta. Dit wil hij doen vanwege het 75-jarige jubileum van de Conferentie van Jalta.

Van 4 tot 11 februari 1945 maakten de drie geallieerde leiders, Franklin D. Roosevelt van de Verenigde Staten, Winston Churchill van het Verenigd Koninkrijk en Josef Stalin van de Sovjet-Unie, in de badplaats Jalta op de Krim afspraken over de situatie na de Tweede Wereldoorlog.

Poetin wil op de wereldtop in mei de rol van de Sovjet-Unie bij het bevrijden van Europa herdenken. Dit wil hij doen met een grote militaire parade en met staatshoofden en regeringsleiders van over de hele wereld. Een bijeenkomst op de Krim zou omstreden kunnen worden, aangezien Rusland in 2014 het Oekraïense schiereiland annexeerde.

Rusland heeft ter gelegenheid van het jubileum ook documenten en foto’s tentoongesteld in de Staatsdoema, die de organisatie, het proces en beveiligingskwesties van de Jalta-conferentie laten zien.