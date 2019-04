Poetin wil Koreaanse problemen helpen oplossen

De Russische president Vladimir Poetin heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn hulp aangeboden bij het oplossen van problemen op het Koreaanse schiereiland.

De twee leiders ontmoetten elkaar donderdag voor topoverleg in de Russische stad Vladivostok. De laatste keer dat Poetin en Kim elkaar de hand schudden was in 2011.

De Noord-Koreaanse leider heeft zijn Russische ambtsgenoot gevraagd om steun in de vastgelopen nucleaire besprekingen met de Verenigde Staten. Poetin zei dat hij Kim’s inspanningen om de betrekkingen van Pyongyang met de VS te normaliseren, verwelkomde.

Toch doet Poetin waarschijnlijk niets dat in strijd is met de sancties van de Verenigde Naties. Joeri Oesjakov, de Russische adviseur voor buitenlands beleid, zei dat de twee leiders geen gezamenlijke verklaringen afleggen of overeenkomsten ondertekenen.