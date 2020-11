Poetin wil 70 procent minder uitstoot broeikasgassen dan in 1990

De Russische president Vladimir Poetin heeft bevolen dat de uitstoot van broeikasgassen in Rusland ten opzichte van het jaar 1990 met 70 procent moet worden teruggebracht. Dat doel moet uiterlijk in 2030 worden behaald, staat in het decreet dat woensdag door het Kremlin werd uitgevaardigd.

Daarin wordt ook gewag gemaakt van het feit dat de opwarming van het klimaat in Rusland sneller gaat dan in andere delen van de wereld. Wetenschappers maken zich met name zorgen over het ontdooien van de permafrostlaag in de Siberische bodem, waardoor enorme hoeveelheden methaangas vrijkomen.

Poetins decreet werd uitgevaardigd op de dag dat de Verenigde Staten formeel het Klimaatakkoord van Parijs verlieten. Klimaatwetenschappers van over de hele wereld waarschuwen dat er stevige maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de aarde met meer dan 2 graden opwarmt ten opzichte van temperaturen voor de industrialisering.

Rusland, het grootste land ter wereld in oppervlakte, merkt de opwarming van het klimaat niet alleen aan de ontdooiende permafrostlagen, maar ook aan de enorme bosbranden en de recordtemperaturen in de afgelegen Aziatische gebiedsdelen dit jaar.

Poetin heeft zijn regering tevens opgedragen om een strategie te ontwikkelen voor klimaatneutrale sociale en economische ontwikkeling in 2050.

Rusland, dat rijk is aan vele natuurlijke grondstoffen, is erg afhankelijk van gas en aardolie. Het behoort tot de landen met de hoogste uitstoot van koolstofdioxide. Bijna een derde van het landoppervlak is permanent bevroren. Als die bodem ontdooit, heeft dat verstrekkende gevolgen voor de wereldwijde klimaatverandering.