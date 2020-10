Poetin: werelddominantie Rusland en VS verleden tijd

De tijd dat Rusland en de Verenigde Staten het in de wereld voor het zeggen hadden is voorbij, zegt de Russische president Vladimir Poetin. China en Duitsland zijn volgens hem op weg naar een supermachtstatus qua politieke en economische invloed.

Poetin deed zijn uitspraken volgens persbureau Interfax tijdens een videobijeenkomst met een Russische denktank. Hij toonde zich bereid de mondiale problemen met andere landen te bespreken, mocht dat nodig zijn. De president sprak de hoop uit dat de nieuwe Amerikaanse regering na de verkiezingen klaar is om een dialoog aan te gaan over veiligheid en wapenbeheersing.

De macht van Rusland is afgenomen na de val van de Sovjet-Unie in 1989, en ook het aandeel van de VS in de wereldeconomie is kleiner geworden. Moskou en Washington hebben nog altijd de meeste kernwapens.