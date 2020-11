Poetin vraagt grote landen om massaproductie Russische vaccins

De Russische president zou graag zien dat Brazilië, China, India en Zuid-Afrika massaal Russische vaccins gaan produceren. Vladimir Poetin riep deze landen, waarmee het de zogenoemde BRICS-alliantie vormt, hiertoe op in een videoconferentie.

„Er zijn Russische vaccins, ze werken, ze werken effectief en veilig”, claimde Poetin. Het is volgens hem heel belangrijk dat de vijf landen zich verenigen rond de massaproductie van vaccins en een brede circulatie daarvan.

Rusland heeft al akkoorden gesloten met India en Brazilië over tests op mensen van zijn coronavaccin Sputnik V. Het land heeft ook al afspraken gemaakt over vaccinproductie met China en India, ’s werelds grootste vaccinproducent. Poetin wijdde niet uit over hoe een verbreding van de inspanningen eruit moet komen te zien en wat voor commerciële voorwaarden eraan zijn verbonden.

Rusland heeft twee coronavaccins geregistreerd, EpiVacCorona en Sputnik V. Het laatste zou effectief zijn bij ruim negen op de tien mensen, vergelijkbaar met de westerse vaccins van Pfizer en Moderna. Sommige westerse wetenschappers hebben gewaarschuwd voor een te snelle uitrol van het Sputnik-vaccin, mede omdat het onderzoek in de derde fase, waaruit negatieve bijwerkingen naar voren zouden kunnen komen, nog niet is afgerond.

De vijf BRICS-landen zijn samen goed voor ongeveer een derde van de wereldeconomie.