Poetin voor tweegesprek naar Merkel

De Russische president Poetin spreekt zaterdagavond bondskanselier Angela Merkel in haar officiële buitenverblijf, het slot van Meseberg ten noorden van Berlijn. Dit tweegesprek is het eerste dat ze in Duitsland houden sinds de betrekkingen bekoelden in 2014 na de Russische annexatie van de Krim en de opstand in het oosten van Oekraïne. Merkel begon in maart aan haar vierde regeerperiode en Poetin is in dezelfde maand herkozen. In mei bezocht Merkel Poetin in Sotsji.

Merkel ontpopte zich destijds als een van de felste critici van Poetin wegens de inlijving van het schiereiland de Krim. Maar de laatste maanden is er steeds meer contact tussen Moskou en Berlijn. Volgens waarnemers komt dat onder meer door de Amerikaanse buitenlandse politiek, die onder de wispelturige Trump traditionele bondgenoten van Washington tot wanhoop drijft.

Een gespreksonderwerp is de pijpleiding Nord Stream 2 voor Russisch gas dat via de Oostzee naar Duitsland stroomt. Trump heeft de pijpleidingen recent afgeschilderd als een instrument waarmee Kremlin de Duitsers in de greep houdt en hij dreigde met sancties. Merkel en Poetin willen echter doorzetten en kijken of het gas, dat ook via Oekraïne wordt getransporteerd, een rol in hun toenadering kan spelen.

Poetins populariteit wordt ondertussen aangetast door ernstige economische problemen, waar westerse sancties over de Krim een belangrijke oorzaak van zijn. De top van Merkel en Poetin zal volgens Duitse media niet meteen met oplossingen komen voor conflicten over Oekraïne of Syrië, maar de twee werken met vaart aan toenadering. Over vier weken staat al weer een bezoek van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov aan Berlijn gepland. En Poetin zou in oktober weer in Duitsland zijn voor het huwelijk van zijn vriend Gerhard Schröder, de voormalige bondskanselier.

Op weg naar Meseberg gaat Poetin zaterdag naar het zuidoosten van Oostenrijk voor de trouwerij van minister van Buitenlandse Zaken Karin Kneissl. Volgens media in Wenen brengt Poetin ook een groep muzikanten mee die kozakkenmuziek ten gehore zullen brengen.