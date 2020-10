Poetin verwerpt kritiek Trump op familie Biden

De Russische president Poetin ziet niets strafbaars in de vroegere activiteiten van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon Hunter in Oekraïne en Rusland. President Trump beschuldigt Hunter Biden van corruptie en stelt dat Joe Biden via zijn zoon 3,5 miljoen dollar aan Russische giften heeft aangenomen.

Volgens Poetin heeft Hunter Biden „goed geld” verdiend toen hij een bedrijf had in Oekraïne. „Ik zie daar niets crimineels in, daar weten we in ieder geval niets van af.” Het is volgens hem een zaak van de Amerikanen en Oekraïners.

De bewering van Trump dat de vrouw van een oud-burgemeester van Moskou 3,5 miljoen aan Hunter Biden heeft gegeven, is volgens Poetin ook niet waar. Hij zei niets te weten van een zakelijke relatie tussen Hunter Biden en de vrouw. Biden stelde eerder dat hij geen cent van Rusland heeft aangenomen en dat zijn zoon ook niets verkeerd heeft gedaan.