Poetin verontrust Trump, Merkel en Macron

De Amerikaanse president Donald Trump heeft telefonisch overleg gevoerd met zijn Franse collega Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel over de beleidsverklaring die Vladimir Poetin in Moskou heeft afgegeven.

Het Witte Huis liet vrijdag weten dat de drie leiders „ernstige bezorgdheid delen” over de dreigende uitspraken van de Russische president ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe kernwapens. Die „doen afbreuk aan vruchtbaar overleg tussen Rusland en het Westen op velerlei terrein”.

Het Kremlin verwierp de bewering dat Poetins toespraak, een van de meest oorlogszuchtige in jaren, de internationale isolatie van Rusland versterkt. „Rusland is niet van plan verzeild te raken in welke wapenwedloop dan ook”, zei woordvoerder Dmitri Peskov. Hij ontkende ook dat de Russen internationale afspraken over wapenbeheersing schenden.

Trump sprak ook met Merkel en Macron over de situatie in Syrië. Ze waren het roerend met elkaar eens dat de Syrische regering, Iran en Rusland onmiddellijk een staakt-het-vuren in acht moeten nemen.