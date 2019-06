Poetin verbiedt vluchten naar Georgië

De Russische president Vladimir Poetin laat passagiersvluchten van Rusland naar Georgië stilleggen. Het gaat volgens het Kremlin om een tijdelijke maatregel die volgende maand van kracht wordt.

„Met ingang van 8 juli geldt voor Russische luchtvaartmaatschappijen een tijdelijk verbod op het vliegen van de Russische Federatie naar Georgisch grondgebied”, zo is te lezen in het decreet van Poetin. Dat is gepubliceerd op de website van het Kremlin.

De maatregel is bedoeld om de „nationale veiligheid” van Rusland te beschermen. Ook moeten Russen zo worden behoed voor „criminele en andere onwettige handelingen”.

In de Georgische hoofdstad Tbilisi braken deze week onlusten uit tijdens een bezoek van een Russische volksvertegenwoordiger. Honderden mensen raakten gewond. In de voormalige Sovjetstaat gaan veel Russen op vakantie.