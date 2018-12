Poetin tevreden over vertrek VS uit Syrië

President Trump doet er goed aan de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië. Dat zei de Russische president Poetin op zijn jaarlijkse persconferentie in Moskou. Hij gaf geen nadere toelichting.

Trump wil de Amerikaanse bemoeienissen met de strijd in Syrië stoppen. Die zijn nu vooral tegen de soennitische extremisten van Islamitische Staat (IS) gericht. Volgens Trump zijn die verslagen en is er geen reden te blijven.

De VS stortten zich in 2014 in de Syrische burgeroorlog en steunden ook strijders tegen de wettige regering van het land die wordt aangevoerd door dictator Bashar al-Assad. Zijn clan is al decennia bondgenoot van Moskou. Assads bewind stond op instorten en vroeg in september 2015 Rusland om militaire hulp. Het leidde tot Russisch militair ingrijpen waardoor de door jihadisten gedomineerde rebellen het onderspit dolven. Vrijwel heel het bevolkte westen van het land is weer onder controle van Assad.