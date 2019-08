Poetin: Rusland reageert gepast op rakettest VS

Rusland zal „met passende maatregelen” reageren op een recente Amerikaanse test met een kruisraket. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin vrijdag in een vergadering van de Russische Veiligheidsraad waarin de test is besproken.

Poetin zei dat de Amerikaanse voornemens om nieuwe raketten in de regio Azië-Stille Oceaan in te zetten „onze belangen aantasten omdat het dicht bij de grenzen van Rusland ligt.”

Rusland beschuldigt de Verenigde Staten ervan de militaire spanningen tussen de twee landen aan te wakkeren door een test uit te voeren met een kruisraket, de eerste proef sinds het opzeggen van het INF-verdrag begin deze maand.

Het Amerikaanse Pentagon maakte zondag bekend een conventionele kruisraket te hebben getest bij San Nicolas Island in Californië. Het projectiel raakte zijn doel na 500 kilometer. Die proef zou onder het oude verdrag verboden zijn geweest.

In het door de Verenigde Staten opgezegde INF-verdrag was het verbod op het testen met (nucleaire) middellangeafstandsraketten geregeld. Die overeenkomst werd in 1987 door de Amerikaanse president Ronald Reagan en de Russische leider Michail Gorbatsjov getekend.

De Amerikaanse president Trump vindt dat Rusland het verdrag heeft geschonden, maar Poetin bestrijdt dat. De Russische president gaf vrijdag aan dat het land zich „niet in een nieuwe wapenwedloop wil begeven.”

Tijdens het testen van een raketmotor, vond twee weken geleden in de Russische stad Archangelsk twee explosies plaats. Bij die tweede ontploffing kwam waarschijnlijk radioactief materiaal vrij, waarvan de straling na het incident werd gemeten, zegt het Noorse nucleair onderzoekscentrum NORSAR vrijdag.

Rusland ontkende in eerste instantie dat er radioactief materiaal was vrijgekomen, maar kwam daar later op terug.