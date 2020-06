Poetin: Rusland in staat om hypersonische wapens af te weren

Het Russische leger zal vijandelijke hypersonische wapens tijdig onschadelijk kunnen maken, heeft president Vladimir Poetin zondag gezegd. Met hypersonische wapens worden wapens bedoeld, bijvoorbeeld raketten, die sneller zijn dan vijf keer de snelheid van het geluid door de lucht.

„Het is zeer waarschijnlijk dat we middelen zullen hebben om de hypersonische wapens af te weren tegen de tijd dat de vooroplopende landen over zulke wapens beschikken”, zei Poetin volgens persbureau RIA. Daaraan voegde de president toe dat Rusland voorloopt op de Verenigde Staten in het ontwikkelen van nieuwe wapens.

Rusland stelde vorig jaar haar eerste hypersonische raketten die kunnen worden uitgerust met kernkoppen in bedrijf. Het Pentagon hoopt binnen ongeveer 5 jaar over hypersonische technologie te beschikken.

Washington en Moskou breiden allebei hun arsenaal uit na het sneuvelen van ontwapeningsverdragen uit de Koude Oorlogstijd. Sinds de oostwaartse uitbreiding van de NAVO en de Russische annexatie van het Oekraïense Krim-schiereiland zijn de verhoudingen tussen de twee grootmachten in rap tempo ijziger en soms vijandig geworden.

De VS zijn al jaren bezig met het project Prompt Global Strike (PGS), met als doel een systeem te ontwikkelen waarmee elk doel in de wereld binnen een uur met precisie kan worden aangevallen. Hypersonische raketten die vanaf onderzeeërs kunnen worden afgevuurd, zijn onderdeel van het beoogde PGS-systeem. Poetin noemde het Amerikaanse project in 2014 als een bedreiging voor Rusland.