Poetin: Rus moet weer aan het werk

In een verwarrende toespraak heeft de Russische president Vladimir Poetin maandag gezegd dat Russen weer aan het werk moeten na anderhalve maand vrij. Terwijl op die dag juist een recordaantal nieuwe besmettingen werd gemeld.

„De periode van niet-werken voor het hele land en alle sectoren van de economie is ten einde. Maar het gevecht tegen de epidemie gaat door”, sprak Poetin maandag. Russen keken met verbazing toe. Het aantal mensen met corona stijgt nog steeds en de situatie is verre van onder controle.

In een lange en saaie toespraak prees Poetin het werk in de Russische ziekenhuizen. Het aantal bedden ging de afgelopen weken van 29.000 naar 130.000 en het aantal tests per dag ging van 2500 naar 170.000 en moet in mei naar 300.000 per dag.

Uiteraard moet iedereen die weer aan het werk gaat zich houden aan strenge sanitaire regels, waaronder het verplicht dragen van een mondkapje op het werk. Grote evenementen met veel publiek kunnen natuurlijk niet doorgaan, sprak de president. En de versoepeling geldt ook niet voor mensen ouder dan 65 jaar of met chronische ziekten. „U moet geduldig zijn. Dat zijn geen lege woorden; dit is een zaak van leven of dood”, zei Poetin specifiek tegen de ouderen.

Het lijkt niet logisch om de maatregelen te versoepelen, terwijl het coronavirus nog niet onder controle is. Maar Poetin denkt daar anders over. Mensen zitten al anderhalve maand thuis en de spaarpot –als Russen die al hebben– raakt behoorlijk leeg. Problemen als drankmisbruik en mishandeling nemen toe.

Als Poetin de beperkingen had uitgebreid, had hij de Russen ook geld moeten geven om die periode uit te zitten. Het is duidelijk dat Poetin geen zin heeft om roebels uit te delen. Het enige alternatief is dus om weer aan het werk te gaan en de economie weer aan te slingeren.