Poetin opent treinverbinding met de Krim

De Russische president Vladimir Poetin heeft een treintraject geopend naar de Krim, het Oekraïense schiereiland dat zijn land in 2014 annexeerde. Poetin reed voor de gelegenheid mee in een trein over de 19 kilometer lange brug tussen het zuiden van Rusland en het gebied aan de Zwarte Zee.

De nieuwe treinverbinding verbindt de Krim met Moskou en Sint-Petersburg, de grootste steden van het land. Een eerste passagierstrein vertrok maandag al met honderden passagiers uit Sint-Petersburg. Die trein doet volgens Russische media ruim 43 uur over de rit naar Sebastopol.

Poetin keek bij het vertrek van de trein toe via een videoverbinding. Hij stelde dat volgend jaar zo’n 14 miljoen passagiers en 13 miljoen ton aan goederen vervoerd moeten worden over de lijn. Vanuit hoofdstad Moskou gaan dinsdag passagierstreinen rijden naar het geannexeerde schiereiland.

Oekraïne wil de Krim nog steeds terug en was tegen de bouw van de enorme brug.