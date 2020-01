Poetin ook naar conferentie over conflicten in Libië

President Vladimir Poetin gaat zondag naar de internationale conferentie over de conflicten in Libië. Het Kremlin meldde dat hij deelneemt aan de conferentie in Berlijn, die zou moeten leiden tot een vredesregeling.

Het was niet zeker of Poetin zelf zou komen. Het Kremlin berichtte dat Poetin een brief heeft ontvangen van de Libische krijgsheer Khalifa Haftar. Afgelopen maandag is er in Rusland vergeefs geprobeerd de strijdende partijen tot een bestand te brengen. Haftar schreef zijn „goede vriend” Poetin dat hij de maandag begonnen dialoog graag voortzet en bereid is daar weer voor naar Moskou te komen.

Maar de betrokken partijen spreken elkaar zondag al in Berlijn, samen met een reeks landen die zich met de strijd bemoeien. Dat zijn met name Turkije, Egypte, Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten, Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS. Ook China, de VN en de EU zijn uitgenodigd. Uit Ankara komt president Erdogan en Washington stuurt minister van Buitenlandse Zaken Pompeo.

Namens de Europese Unie zijn raadsvoorzitter Charles Michel, Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en buitenlandchef Josep Borrell aanwezig in Berlijn. Zij willen een „krachtige en actieve” rol spelen om bij te dragen aan een politieke oplossing voor het conflict. Als de conferentie positieve resultaten oplevert, is de Europese Commissie bereid de buidel te trekken om „volledige uitvoering” te garanderen.

Michel en Poetin spraken elkaar donderdag telefonisch. „De presidenten zijn hoopvol dat alle partijen een staakt-het-vuren overeen zullen komen en het politieke proces herlanceren”, staat in een verklaring.