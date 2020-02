Poetin ontslaat adviseur voor Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn voormalige adviseur voor Oekraïne ontslagen. Vladislav Soerkov was tot vorige week de man binnen de regering die verantwoordelijk was voor de relatie met Oekraïne.

Vorige week maakte het Kremlin bekend dat Dimitri Kozak de rol van Soerkov overnam. Soerkov zou daar volgens bronnen woedend op hebben gereageerd. Het ontslag zat er volgens bronnen al weken aan te komen.

Soerkov wordt gezien als een van de meesterbreinen achter de grootschalige rellen in Kiev in 2014. Hij zou ook een grote rol hebben gespeeld bij het conflict in Oost-Oekraïne tussen de regering in Kiev en separatisten, gesteund door Rusland.

Moskou en Kiev onderhandelen al een tijdje over de situatie in de regio Donbass, maar daar zijn nog geen concrete vorderingen uit voortgekomen.