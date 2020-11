Poetin nog niet klaar voor erkenning Biden

De Russische president Vladimir Poetin wil samenwerken met elke Amerikaanse president, maar is nog altijd niet klaar om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te erkennen. Hij is een van de weinige wereldleiders die de uitdager van Donald Trump nog niet heeft gefeliciteerd.

Volgens Poetin kan alleen een president wiens overwinning door de tegenpartij is erkend of officieel is bevestigd het vertrouwen van het Amerikaanse volk krijgen, zei hij zondag op televisie. Het besluit om Biden nog niet te feliciteren is volgens Poetin een „formaliteit”, zonder achterliggende bedoelingen. Hij antwoordde kristalhelder op de vraag of dit schadelijk is voor de relaties tussen de VS en Rusland: „Er is niets om te beschadigen, ze zijn al geruïneerd.”

Rusland is er door Amerikaanse inlichtingendiensten van beschuldigd zich te hebben gemengd in de verkiezingen van 2016. Het Kremlin is behoedzaam voor Biden, die Moskou mogelijk meer sancties gaat opleggen en meer dan Trump de nadruk zal leggen op mensenrechten.