Poetin niet enthousiast over Greta Thunberg

De Russische president Vladimir Poetin is niet erg „enthousiast” over de „slecht geïnformeerde” Zweedse milieuactiviste Greta Thunberg. Hij zegt dat ze complexe wereldwijde problemen niet begrijpt.

Sprekend op een energieforum in Moskou, suggereerde de Russische president donderdag dat de 16-jarige werd gemanipuleerd om onrealistische eisen te stellen tijdens haar gepassioneerde speech bij de Verenigde Naties (VN) vorige maand.

Hij zei ook niet onder de indruk te zijn van de tiener, die een internationale beweging inspireerde om klimaatverandering te bestrijden en andere studenten aanmoedigde om van school te spijbelen voor wekelijkse protesten. Poetin noemde haar een „vriendelijk en oprecht meisje” maar zei: „Ik deel geen vreugde over Greta Thunberg”.

Zonder verdere toelichting voegde hij eraan toe: „Het is betreurenswaardig wanneer mensen kinderen en tieners voor hun belangen gebruiken. Ga de ontwikkelingslanden uitleggen waarom ze in armoede moeten blijven leven en niet zoals Zweden zijn.”

Tijdens Greta’s recente toespraak in New York - waar ze per boot naartoe reisde omdat ze weigerde te vliegen - berispte ze wereldleiders omdat ze niet genoeg deden om de klimaatverandering aan te pakken, en vertelde ze dat ze haar „dromen en jeugd” hadden gestolen met hun „lege woorden”.

Eerder had de Amerikaanse president Donald Trump zich geringschattend uitgelaten over de milieuactiviste.