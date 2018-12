Poetin neemt afscheid van Kremlin-criticus

De Russische president Vladimir Poetin heeft tijdens een herdenkingsdienst afscheid genomen van de overleden mensenrechtenactivist en Kremlin-criticus Ljoedmila Aleksejeva. Hij legde bloemen bij de open kist en condoleerde de familieleden, zoals het Kremlin bevestigde.

De ceremonie, die enkele uren duurde, werd bijgewoond door onder anderen parlementsvoorzitter Vjatsjeslav Volodin en Michail Fedotov, voorzitter van de Mensenrechtenraad van het Kremlin. Volgens het persbureau Interfax heeft ook oppositieleider Aleksej Navalny zijn medeleven getoond met de voormalige Sovjet-dissident.

Aleksejeva, die op zaterdag op 91-jarige leeftijd stierf, was een van de bekendste Russische burgerrechtenactivisten. Ze stond in Rusland en internationaal hoog aangeschreven. Ze was een historicus en een van de laatste Sovjet-dissidenten. Tot het laatst bleef ze aan het werk, altijd kritisch over autoriteiten en het Kremlin.

Het voormalige Sovjet-staatshoofd Michail Gorbatsjov noemde Aleksejeva een inspiratiebron. „Ze heeft in haar leven gevochten voor wat voor iedereen het primaire doel is: vrijheid, waardigheid en mensenrechten.”