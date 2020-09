Poetin: Navalni heeft mogelijk zichzelf vergiftigd

De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Kremlin-criticus Alexej Navalni mogelijk zichzelf heeft vergiftigd met novitsjok. Poetin vertelde dat naar verluidt tegen de Franse president Emmanuel Macron in een recent telefoontje.

Navalni (44), die twee weken geleden uit een coma kwam nadat hij tijdens een vlucht in Siberië ernstig ziek was geworden, bespotte Poetins gerapporteerde beweringen als onlogisch. De Russische oppositieleider is woensdag uit het ziekenhuis in Berlijn ontslagen. Daar was hij vorige maand vanuit Rusland naartoe gebracht.

Duitsland zegt dat het bewijs heeft dat de felle criticus van Poetin werd vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Die bewering wordt ondersteund door Franse en Zweedse wetenschappers.

Het Franse dagblad Le Monde meldde, onder vermelding van niet nader genoemde bronnen, dat Poetin had gesuggereerd dat Navalni zichzelf om een niet nader omschreven reden met novitsjok had vergiftigd. In het telefoongesprek van de twee leiders op 14 september verwees Poetin volgens de krant naar zijn vijand als een „onruststoker op internet die ook in het verleden ziektes heeft gesimuleerd”.

Navalni reageerde ironisch op het bericht in Le Monde. Hij schreef op Instagram dat het zijn „sluwe plan” was om „novitsjok in de keuken te koken, er rustig van te drinken in een vliegtuig, te sterven in een ziekenhuis in Omsk en in een mortuarium in Omsk terecht te komen, waar mijn doodsoorzaak zou worden omschreven als „hij heeft genoeg geleefd”.

„Maar Poetin heeft me overspeeld”, grapte Navalni. „Uiteindelijk heb ik achttien dagen in coma doorgebracht als een idioot en kreeg ik niet wat ik wilde.”

In een videotoespraak voor de Algemene Vergadering van de VN op dinsdag, eiste Macron een „snelle en foutloze” verklaring van Rusland met betrekking tot Navalni’s vergiftiging, waarbij hij het gebruik van chemische wapens een „rode lijn” noemde.