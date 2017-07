Poetin naar jarig Finland

De Russische president Vladimir Poetin brengt later deze maand een bezoek aan Finland, dat honderd jaar geleden onafhankelijk van Rusland werd. De Finse president Sauli Niinistö heeft woensdag bekendgemaakt dat Poetin 27 juli te gast is. Beide leiders zullen overleg voeren over internationale en bilaterale kwesties, maar ook een optreden bijwonen op het operafestival van Savonlinna, in het oosten van het land.

Finland kwam in de achttiende eeuw in Russische handen. Tsaar Aleksander I verleende in 1809 Finland verregaande autonomie als groothertogdom. Met de val de tsaar in de revolutie in Rusland in maart 1917 werden in Finse ogen ook de laatste banden tussen Finland en Rusland verbroken. Eind dat jaar werd in Helsinki de onafhankelijkheid uitgeroepen.