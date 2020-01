Poetin laat Israëlisch-Amerikaanse gevangene vrij

President Poetin heeft een 27-jarige Israëlisch-Amerikaanse vrouw, Naama Issachar, gratie verleend, nadat ze tot 7,5 jaar cel wegens bezit van marihuana was veroordeeld. De politie trof in april vorig jaar op een vliegveld in Moskou 10 gram marihuana in haar bagage aan. Poetin heeft bij een recent bezoek aan Israël haar moeder ontmoet en haar beloofd dat "alles goed komt".

Issachar werd in oktober veroordeeld. Haar familie en de Israëlische autoriteiten stelden dat ze een gijzelaar was geworden. Het Kremlin zou hebben aangeboden haar te laten gaan als Israël de Russische hacker Aleksej Boerkov zou vrijlaten. Hij zat in Israël vast omdat de VS zijn uitlevering eiste. Het Israëlische hooggerechtshof heeft uiteindelijk het beroep dat Boerkov tegen zijn uitlevering had aangetekend, verworpen. Hij werd in november uitgeleverd aan de VS.