Poetin kort op bezoek in Italië

De Russische president Vladimir Poetin is in Rome aangekomen voor een kort bezoek aan het Vaticaan en Italië. Hij heeft zijn ministers van Buitenlandse Zaken, Cultuur en Industrie in zijn gevolg. Poetin is van start gegaan in Vaticaanstad voor een ontmoeting met paus Franciscus.

Poetin luncht daarna bij president Sergio Mattarella en gaat dan op bezoek bij premier Giuseppe Conte. Later is er een diner in de Villa Madama, een zestiende-eeuws landgoed in het centrum van Rome. Italiaanse media meldden dat Poetin het bezoek na het eten afsluit met een bezoek aan zijn oude vriend Silvio Berlusconi. De 82-jarige Berlusconi was in de jaren 1994-2011 drie maal premier en regeerde het land bijna 9,5 jaar.

De huidige coalitieregering van de rechts-populistische Lega en de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) vindt dat veel West-Europese landen aan „Ruslandfobie” lijden en het Kremlin vaak ten onrechte beschuldigingen naar het hoofd slingeren. Italië wil betere relaties tussen Rusland en de EU. De partijloze premier Conte vindt ook dat de Europese sancties tegen Rusland moeten worden afgeschaft, want ze schaden de Italiaanse economie.