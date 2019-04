Poetin kijkt tevreden terug op top met Kim

De Russische president Vladimir Poetin kijkt tevreden terug op zijn gesprekken met de Noord-Koreaanse leider kim Jong-un. De twee leiders kwamen na afloop van hun ontmoeting niet met een gezamenlijke verklaring.

Uit Poetins opmerkingen blijkt dat de twee alle actuele onderwerpen rond Noord-Korea hebben besproken. Zo is er volgens het Russisch staatshoofd open gesproken over denuclearisering van het Koreaans schiereiland en over de internationale sancties die Pyongyang zijn opgelegd.

Volgens Poetin is Kim bereid zijn nucleaire programma te beëindigen maar eist hij garanties voor de veiligheid van zijn land. De Russische president denkt aan internationale garanties maar vindt het te vroeg om te bepalen hoe die er uit kunnen zien. Eerst moet volgens hem het vertrouwen tussen Noord-Korea en de rest van de wereld groeien.