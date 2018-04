Poetin: Islamitische Staat in Syrië vernietigd

De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Islamitische Staat in Syrië is verslagen. Maar de terreurorganisatie heeft zijn vernietigende potentieel behouden en kan landen over de hele wereld aanvallen, citeerde het persbureau Interfax hem woensdag.

„Het is duidelijk dat ondanks de militaire situatie, deze terroristische groep een aanzienlijk destructief potentieel behoudt, en het vermogen om snel zijn tactieken te veranderen en landen en regio’s over de hele wereld aan te vallen,” zei Poetin.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag ook al dat de terreurorganisatie vrijwel is verslagen. De president stelde dat het uitschakelen van IS de „belangrijkste missie” was van zijn land. Trump wil op korte termijn een beslissing nemen om de Amerikaanse manschappen uit Syrië terug te halen.