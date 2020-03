Poetin houdt toespraak over gevaren coronavirus

De Russische president Vladimir Poetin spreekt op woensdag de bevolking toe naar aanleiding van de verspreiding van het nieuwe coronavirus. De Kremlinwoordvoerder zei dat de ingelaste toespraak nodig is als gevolg van de „moeilijke situatie die het coronavirus heeft veroorzaakt”. Hij zei dat de toespraak in de komende uren wordt uitgezonden.

De toespraak volgt op de sterkste stijging per dag van het aantal gevallen van het virus in Rusland. Het land is vooralsnog volgens de statistieken slechts licht getroffen en telt 658 geregistreerde besmettingen. Russische media verwachten dat Poetin ook zal aankondigen dat hij het referendum van 22 april over een grondwetswijziging waarmee hij nog langer aan de macht kan blijven, opschort.

Donderdag is het 20 jaar geleden dat hij na verkiezingen in 2000 voor het eerst president werd van Rusland. Aan het begin van dat jaar was hij Boris Jeltsin al als plaatsvervangend president opgevolgd.