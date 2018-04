Poetin hoopt op gezond verstand

De Russische president Poetin hoopt dat het gezond verstand overwint voor een oplossing in het conflict met Groot-Brittannië over de vergiftiging van een voormalige Russische spion die in Engeland woont. „We wachten op het moment dat eindelijk gezond verstand als winnaar uit de bus komt en de internationale betrekkingen niet langer zo zwaar worden beschadigd zoals nu het geval is”, zei Poetin op bezoek in Ankara.

De Britse regering stelt dat het zeer waarschijnlijk is dat het Kremlin achter de aanslag zit met een zenuwgas op Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Rusland ontkent elke betrokkenheid bij de aanslag begin maart in het Zuid-Engelse Salisbury.

Skripal is een voormalig dubbelspion, die voor Londen heeft gewerkt en daarvoor in Rusland werd veroordeeld. De Russische regering heeft naar eigen zeggen geen enkel logisch motief om zich nu met zo’n merkwaardig gif tegen Skripal te keren.