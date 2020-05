Poetin heft periode van niet werken in Rusland vanaf dinsdag op

De Russische president Vladimir Poetin heft de periode van niet werken, die in Rusland was opgelegd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, vanaf dinsdag op.

„Vanaf morgen 12 mei is de nationale periode van niet-werkdagen voorbij voor alle sectoren van de economie”, zei Poetin in een toespraak voor de televisie. Het besluit is onderdeel van een geleidelijke versoepeling van de lockdown-maatregelen in Rusland, maar de individuele regio’s zullen hun aanpak moeten aanpassen aan de verschillende lokale omstandigheden, voegde hij toe.

Bepaalde sectoren in de economie zoals de bouw, de landbouw en de energie kunnen hun activiteiten weer opstarten als zij de veiligheidsregels volgen, aldus de president.

Grote evenementen blijven in het hele land nog wel verboden en alle hygiënische maatregelen blijven van kracht. Poetin zei dat Russen van 65 jaar en ouder nog thuis moeten blijven.

De president kondigde ook nieuwe sociale uitkeringen aan voor gezinnen met kinderen en nieuwe steunmaatregelen voor de Russische economie.

De aankondiging van de president komt nadat Rusland maandag een recordaantal dagelijkse besmettingsgevallen heeft geregistreerd, waarbij meer dan 11.000 mensen de afgelopen 24 uur positief hebben getest. Gezondheidsfunctionarissen hebben in totaal 221.344 coronavirusinfecties en 2009 sterfgevallen geregistreerd.

Poetin zei dat Rusland de periode van zelfisolatie had gebruikt om de gezondheidszorg voor te bereiden, het aantal ziekenhuisbedden te vergroten en „vele duizenden levens” te redden.

Dit „stelt ons in staat de beperkingen geleidelijk op te heffen”, zei hij. „Het is in ons aller belang dat de economie snel weer normaal wordt.”