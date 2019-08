Poetin: geen nucleair gevaar na explosie

De Russische president Vladimir Poetin heeft de zorgen over een mogelijk nucleair ongeval na de recente explosie van een raketmotor in het noorden van Rusland weggewuifd.

„Er is geen gevaar en er worden geen verhoogde stralingsniveaus gemeten,” zei Poetin maandag tijdens een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron in Fort Brégançon in Zuid-Frankrijk. De situatie op de ongevalslocatie bij de Noord-Russische stad Archangelsk is volgens Poetin onder controle. „We zien daar geen serieuze veranderingen.”

Militaire experts en onafhankelijke specialisten zijn ter plaatse en melden dat, aldus Poetin. Toch zijn beveiligingsmaatregelen genomen „om verrassingen te voorkomen”.

Begin augustus vond de explosie plaats in de marinehaven van Severodvinsk aan de Witte Zee, waarbij zeven mensen om het leven kwamen. De lokale autoriteiten en ook milieuactivisten stelden een kortstondige verhoogde radioactiviteit vast.

Amerikaanse specialisten vermoedden dat Rusland in de haven aan een nieuwe nucleaire raket werkt. In de regio en in het buitenland bestond de vrees dat de Russische autoriteiten niet de ware omvang van het ongeval hadden onthuld.