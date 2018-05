Poetin: fregatten blijven in Middellandse Zee

Russische fregatten met kruisraketten blijven permanent stand-by in de Middellandse Zee. Dat zei president Vladimir Poetin woensdag tijdens een toespraak voor militaire bevelhebbers in de Russische stad Sotsji aan de Zwarte Zee.

De inzet is het gevolg „van de resterende terroristische dreiging in Syrië”, zei Poetin. Dit jaar zijn in totaal 102 missies met oorlogsschepen en onderzeeërs gepland, meldde het Russische persbureau TASS. „Aangezien het risico van aanvallen door internationale terroristen in Syrië blijft bestaan, zullen onze schepen met kruisraketten permanent dienst hebben in de Middellandse Zee”, aldus Poetin.