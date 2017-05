Poetin feliciteert Macron

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn nieuwe Franse ambtgenoot Emmanuel Macron gefeliciteerd met zijn nieuwe functie. In een telefoongesprek hebben de twee staatshoofden samenwerking afgesproken „in actuele internationale en regionale vraagstukken alsook in de strijd tegen terreur”, aldus een mededeling van het Kremlin donderdag.

Verder willen ze de van oudsher vriendschappelijke betrekkingen tussen Frankrijk en Rusland uitbouwen. Ook het vredesoverleg waarin Frankrijk samen met Duitsland tussen Rusland en Oekraïne probeert te bemiddelen, wordt voortgezet.

Experts verwachten een stroeve verstandhouding tussen Poetin en Macron. In de Franse presidentsverkiezingen toonde Moskou sympathie voor Macrons rivale Marine Le Pen van het rechtse Front National. Poetin ontving haar nog in maart in het Kremlin.