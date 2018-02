Poetin erft woning in Tel Aviv

De Russische president Poetin heeft een appartement geërfd in Tel Aviv van zijn voormalige lerares Duits. Israëlische media meldden dat de uit Rusland afkomstige Israëlische Mina Yuditskaya Berliner in december op 96-jarige leeftijd overleed en een woning had die Poetin voor haar had gekocht. Berliner emigreerde in 1973 uit de Sovjet-Unie naar Israël.

Poetin was op de middelbare school dol op zijn lerares Duits en op de Duitse taal. Ze ontmoetten elkaar weer in 2005 toen Poetin Israël bezocht. De weduwe Berliner vroeg de Russische ambassade of ze op een receptie mocht komen waar Poetin aanwezig zou zijn. Ze kreeg toestemming en Poetin nodigde haar uit voor een privégesprek.

Niet lang daarna stuurde Poetin geschenken naar Berliner die in een huurflat in een zuidelijke buitenwijk van Tel Aviv woonde. Op een dag stond een Russische functionaris voor de deur die haar aanbood naar appartementen in het centrum te komen kijken. Even later kreeg ze het appartement cadeau. De begrafenis van Berliner is door de Russische ambassade in Tel Aviv geregeld en betaald.