Poetin en Zelenski bijeen op top in Parijs

De Oekraïense en Russische leiders Volodimir Zelenski en Vladimir Poetin komen maandag in Parijs bijeen voor een top over het beëindigen van de strijd in de Oost-Oekraïense regio Donbass.

Het wordt hun eerste ontmoeting. De top wordt gehouden en bijgewoond door de gastheer, president Macron, en door bondskanselier Angela Merkel, aldus de Franse regering.

In het oosten van Oekraïne woedt sinds 2014 een burgeroorlog tussen pro-Russische separatisten en allerlei milities en legereenheden die trouw zijn aan de Oekraïense regering. De oorlog in de economisch en cultureel op Rusland gerichte regio brak uit, nadat de gekozen pro-Russische president Viktor Janoekovitsj met steun uit de VS en de EU was afgezet. De overwegend Russisch sprekende regio’s in het oosten van Oekraïne wantrouwen sindsdien de pro-westerse leiders in Kiev.

Het doel van de bijeenkomst is om de vastgelopen besprekingen over het vijf jaar durende conflict, dat nu meer dan 13.000 mensen het leven heeft gekost, nieuw leven in te blazen. Oekraïne en zijn westerse bondgenoten beschuldigen Moskou ervan de separatisten militair te steunen. Rusland ontkent dat. Zelenski liet afgelopen woensdag weten ook te willen praten over een gevangenenruil met Rusland.