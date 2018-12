Poetin en Trump praten aan de zijlijn van G20

In de wandelgangen van de G20-top in Buenos Aires hebben de Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse collega Donald Trump zaterdag kort met elkaar gesproken over de gespannen situatie in de Straat van Kertsj.

"Ik heb zijn vragen beantwoord", zei Poetin zaterdagavond tegen journalisten. „Hij heeft zijn mening over deze onderwerpen. Ik heb de mijne.”

Trump zei vorige week een officiële ontmoeting met Poetin af, nadat Rusland in de nauwe zeestraat bij De Krim drie schepen van de Oekraïense marine had onderschept en de bemanningen gevangen had genomen. Poetin noemde dit jammer, omdat hij met Trump had willen praten over ontwapening, handel en de situatie in Syrië en Afghanistan.

„We moeten het over al deze onderwerpen hebben”, zei hij. „Ik hoop dat die ontmoeting er komt, als de Amerikanen er klaar voor zijn.”