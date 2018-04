Poetin en Erdogan willen eind geweld Syrië

Turkije, Rusland en Iran hebben beloofd zich extra te zullen inspannen om een eind te maken aan het geweld in Syrië en de burgerbevolking beter te beschermen. In een gezamenlijke verklaring na topoverleg in Ankara riepen de presidenten Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poetin en Hassan Rohani woensdag de internationale gemeenschap, en vooral de Verenigde Naties, op de hulp aan Syrië uit te breiden.

De leiders willen ervoor gaan zorgen dat humanitaire hulp sneller en gemakkelijker de noodlijdende mensen bereikt in de zogenoemde de-escalatiezones. Ze bevestigden tevens te streven naar een duurzame wapenstilstand tussen de strijdende partijen.