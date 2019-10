Poetin en Erdogan overleggen over Syrië

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan hebben telefonisch overlegd over het conflict in Syrië. De leiders vinden volgens het Kremlin dat een confrontatie tussen het Turkse leger en de door Rusland gesteunde Syrische strijdkrachten voorkomen moet worden.

Poetin nodigde zijn Turkse collega ook uit om in de komende dagen een bezoek te brengen aan Rusland. „De uitnodiging is geaccepteerd”, aldus het Kremlin.

Rusland geeft in Syrië militaire steun aan het regime van president Bashar al-Assad. Die heeft zijn troepen op verzoek van Koerdische milities richting het grensgebied met Turkije gestuurd. Het Turkse leger is de grens met Syrië overgestoken om de Syrisch-Koerdische strijders te verdrijven en een bufferzone in te stellen. Daar moeten volgens Ankara op termijn ook Syrische vluchtelingen worden gevestigd.

De door Koerden gedomineerde SDF-militie werkte eerder nauw samen met de VS in de strijd tegen Islamitische Staat. Turkije ziet de Syrisch-Koerdische milities echter als een verlengstuk van de PKK, die een gewapende strijd voert in Turkije.