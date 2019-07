Poetin eert omgekomen bemanning onderzeeër

De Russische president Vladimir Poetin heeft de veertien militairen die maandag omkwamen door een brand in een kernonderzeeër geëerd. In een decreet dat vrijdag op de website van het Kremlin is gepubliceerd, gaf hij vier bemanningsleden de titel Held van Rusland, de allerhoogste Russische onderscheiding. De tien anderen kregen de medaille voor Moed.

De onderscheidingen onderstrepen het belang van het geheimzinnige werk dat de mannen deden en zoals de autoriteiten het noemen „hun moedige inspanningen om de brand te bestrijden”, iets wat volgens de Russische minister van Defensie ertoe heeft geleid dat de kernreactor in het schip ongeschonden bleef. De brand zou zijn ontstaan bij de accu van de boot.

Volgens het Russische ministerie van Defensie brak de brand uit tijdens een onderzoek op de zeebodem bij de Noordpool. Moskou was erg traag met het geven van informatie over het ongeluk, wat ook gebeurde met de ramp in de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986 en het ongeval met de nucleair aangedreven onderzeeër Koersk in 2000.