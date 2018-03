Poetin blijft tot 2024 president van Rusland

Vladimir Poetin (65) heeft een ruime verkiezingszege geboekt en blijft nog zes jaar president van Rusland. Het wordt zijn vierde termijn als Russisch leider, ditmaal behaald als niet-partijgebonden kandidaat. Met meer dan 95 procent van de stemmen geteld is de zittende president volgens de kiesraad zeker van 76,5 procent van de uitgebrachte stemmen. Dit is zijn beste resultaat ooit.

Zowel de exitpolls als de eerste uitslagen voorspelden al dat hij meer dan 70 procent zou krijgen. Poetin, die nu tot 2024 aan de macht blijft, gold ook vooraf als de gedoodverfde winnaar. Serieuze concurrentie had hij niet, nadat een echte tegenstrever als Alexej Navalni door de kiesraad was uitgesloten van deelname omdat hij een (omstreden) strafblad heeft.

Poetins belangrijkste rivaal nu, de communist Pavel Groedinin, kon in het positiefste scenario rekenen op zo’n 15 procent. De nationalist Vladimir Zjirinovski moet genoegen nemen met een kleine 7 procent. De tv-presentatrice Ksenia Sobtsjak, die door een enkeling een verrassende bijrol werd toegedicht, eindigde als vierde met 1,4 procent. De overige kandidaten haalden minder dan 1 procent.

Poetin kreeg in 2012 ruim 63 procent van de stemmen. Hoewel de uitslag zondag al voor de opening van de stembureaus vrijwel vaststond, zorgde dat niet voor desinteresse bij de kiezer. De opkomst was groter dan zes jaar geleden, een aanwijzing dat Poetin populair is bij de bevolking. De kiesraad erkende dat er zondag onregelmatigheden zijn geweest tijdens de stembusgang maar hield vol dat die geen invloed hebben gehad op het resultaat.