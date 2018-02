Poetin bezig nieuwe Koude Oorlog te voeren

De spanningen zijn weer terug op het wereldtoneel. Er wordt een nieuwe Koude Oorlog uitgevochten op verschillende fronten. In de aanloop naar de verkiezingen maakt Poetin daar dankbaar gebruik van.

Rusland maakt zich klaar voor oorlog. Althans, dat is wat Poetin zijn bevolking wil doen geloven. Een manier voor Poetin om aan de macht te blijven, is het creëren van een ingebeelde externe vijand, om zo de bevolking te verenigen en af te leiden van binnenlandse problemen. Dat is precies wat Poetin doet in de aanloop naar de verkiezingen in maart. De internationale spanningen lopen hierdoor echter enorm op.

Poetin heeft de bevolking niet veel te bieden. De economie staat er slecht voor, mede door sancties vanuit Amerika en Europa. Pavel Felgenhauer schrijft als columnist in het onafhankelijke Novaya Gazeta: „Poetin heeft geen geld om de bevolking tevreden te stellen. De inkomsten per huishouden krimpen al vier jaar op rij.”

Toch blijft Poetin erg populair. Dat komt volgens Felgenhauer doordat Poetin de „herverkiezingscampagne voert met de nationale veiligheid als voornaamste onderwerp, waarbij Rusland wordt voorgesteld als een land dat wordt aangevallen.”

Terwijl de Amerikaanse president Donald Trump met zijn America First-beleid zijn ogen gericht heeft op eigen land, ziet Poetin de kans schoon zijn invloed in de wereld uit te breiden. Sinds de spanningen in Georgië, Oekraïne en Syrië zijn opgelopen, kan men gerust spreken van een nieuwe Koude Oorlog.

De eerste jaren na de val van de Sovjet-Unie was er sprake van een stagnering van de uitgaven in de militaire sector. Met Poetin aan de macht, en de oorlog in Georgië in 2008, en die in Oekraïne en in Syrië die nog steeds gaande zijn, staat de geldkraan vanuit het Kremlin weer wijd open.

Rusland is van plan 270 miljard euro te investeren om het leger klaar te stomen voor de nieuwe generatie. Alleen Amerika en China geven meer uit aan de strijdkrachten. De defensiesector in Rusland is een van de sterkste in de wereld, en Poetin is van plan dat zo te houden. Hij investeert in de allernieuwste technologie.

Onder de Russische bevolking heerst een cultuur van verheerlijking van het leger. In elke stad zijn er parken gewijd aan helden uit de Tweede Wereldoorlog, in Rusland de Grote Vaderlandse Oorlog genoemd. Straatnamen zijn vernoemd naar deze helden. Veel kinderen worden naar zomerkampen gestuurd om getraind te worden in militaire stijl. Hoogtepunt van de militaire cultuur is 9 mei, de dag van de overwinning.

Rusland is bezig met een groot aantal landen de banden aan te halen. Door middel van wapendeals probeert Rusland Amerikaanse bondgenoten achter zich te krijgen. Zo tekende Rusland een deal met Egypte van maar liefst 3,5 miljard dollar. Ook met NAVO-lid Turkije sloot Poetin een overeenkomst – met interne onenigheid binnen de NAVO als gevolg.

Poetin laat zien dat Rusland nog steeds een grootmacht is in de wereld. Bovendien is het een lucratieve reclame voor Ruslands technologisch geavanceerde wapens. Het allerbelangrijkste voor Poetin is echter dat hij zijn populariteit in Rusland weet op te krikken.

Onderdeel van de nieuwe Koude Oorlog is propaganda. Dit keer niet alleen onder burgers in eigen land. De Russen proberen de bevolking van het Westen te beïnvloeden door middel van alternatieve media zoals RT, voorheen bekend als Russia Today.

De nieuwe Koude Oorlog verschilt in veel dingen van de ‘echte’ Koude Oorlog. Dit keer is het doel niet wereldoverheersing maar chaos. Het doel is niet om het Westen te verslaan, maar om het te verzwakken en te verwarren.