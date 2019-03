Poetin: betere banden Oekraïne na verkiezing

De Russische president Vladimir Poetin hoopt op betere betrekkingen met het buurland Oekraïne, wanneer de presidentsverkiezingen daar over iets meer dan twee weken voorbij zijn.

„Ik hoop dat de door Russofobie gekenmerkte campagne snel bedaart en de voorwaarden voor de ontwikkeling van internationale betrekkingen worden gecreëerd”, zei de Kremlin-chef maandag tijdens een bezoek aan het schiereiland de Krim bij de Zwarte Zee.

Volgens Poetin is er geen vijandigheid tussen de volken van beide landen. „Er is alleen een gebrek aan begrip bij de huidige regering, waarmee we nauwelijks havermoutpap kunnen koken en een positief resultaat bereiken in de ontwikkeling van onze relaties.” Zodra gezond verstand weer de overhand krijgt, zal Rusland betrekkingen op het hoogste niveau met de buur bouwen, zei Poetin.

Kiev ziet zichzelf in de oorlog met Rusland sinds de Russische annexatie van de Krim vijf jaar geleden en de steun aan separatisten in Oost-Oekraïne door Moskou. Oekraïne zal aan het eind van de maand een nieuwe president kiezen. Zittend president Petro Porosjenko beschuldigde Poetin er maandag opnieuw van de verkiezingen te willen verstoren.