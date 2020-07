Poetin benoemt nieuwe gouverneur opstandige regio

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag een nieuwe waarnemend gouverneur benoemd tot het hoofd van de Russische oostelijke regio Chabarovsk. De vorige gouverneur, Sergej Foergal, werd anderhalve week geleden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij meerdere moorden. Zijn arrestatie leidde tot een golf van protesten,

Zaterdag gingen in de 600.000 inwoners tellende stad Chabarovsk nog tienduizenden mensen de straat op. De 50-jarige Foergal ontkent dat hij iets te maken heeft met de moorden op zakenlieden vijftien jaar geleden. Zijn rechtse Liberaal-Democratische Partij (LDPR) noemt de zaak politiek gemotiveerd. Foergal won in 2018 de verkiezingen nadat hij een rivaal van de regerende pro-Kremlinpartij Verenigd Rusland had verslagen.

Poetin haalde maandag Foergal formeel uit zijn functie en benoemde Michail Degtjarjov, ook een LDPR-lid, als waarnemend hoofd van de regio. Dat staat in een decreet dat op de website van het Kremlin is gepubliceerd.

De protesten tegen de arrestatie van Foergal duren nu al meer dan een week. De omvang ervan is ongewoon voor regio’s in Rusland, evenals het feit dat de autoriteiten nog niet hebben opgetreden tegen de actievoerders.

In september volgend jaar zijn er regionale verkiezingen. Dan kunnen de inwoners weer een nieuwe gouverneur kiezen, aldus de Russische verkiezingscommissie.