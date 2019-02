Poetin belooft Russen hogere levensstandaard

President Vladimir Poetin heeft de Russen in zijn jaarlijkse toespraak over de stand van zaken in het land een verbetering van de levensstandaard beloofd. Door stagnatie of achteruitgang in inkomen van burgers is zijn populariteit danig afgenomen.

„Dit jaar al zullen de mensen de veranderingen ten goede merken”, zei Poetin woensdag in zijn ‘troonrede’. „Het kan niet zo zijn dat we de fouten uit de voorbije decennia herhalen en het succes van het communisme afwachten”, voegde hij eraan toe met een verwijzing naar de beloofde Sovjet-heilstaat die zeventig jaar lang niet wilde komen.

Poetin concentreerde zich aanvankelijk op de dagelijkse beslommeringen van de Rus, zoals persoonlijke financiën en gezondheidszorg. Hij kondigde om krimping van de bevolking tegen te gaan een reeks belastingmaatregelen aan waarvan vooral families met veel kinderen profiteren.