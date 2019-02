Poetin belooft gewone Rus meer welvaart

President Vladimir Poetin heeft de Russen woensdag in zijn jaarlijkse toespraak over de stand van zaken in het land een verbetering van de levensstandaard beloofd.

Hij moet ook wel, want door stagnering en achteruitgang in inkomens van burgers is zijn populariteit danig afgenomen.

Vorig jaar ging het nog over kernraketten en kritiek op Amerika, maar na jaren van focus op buitenlandse conflicten, projecten en handelsrelaties, is het tijd voor Poetin om zich te focussen op Rusland zelf. Er is een groot aantal problemen: de Russische bevolking krimpt, de inkomens van Russen zijn laag en de koopkracht daalt al zes jaar op rij, ondanks de lichte economische groei. Bovendien ligt de leeftijdsverwachting van Russen ligt nog steeds erg laag.

Om deze problemen op te lossen, zet de regering van president Poetin de geldkraan open. Volgens Poetin groeit de staatskas en is de economische situatie in Rusland zo stabiel, dat het land grote investeringen aankan. „Dit jaar al zullen de mensen de veranderingen ten goede merken”, zei Poetin.

Poetin richtte zich voornamelijk op de dagelijkse beslommeringen van de Rus, zoals persoonlijke financiën en gezondheidszorg. Hij kondigde aan krimping van de bevolking tegen te gaan. Hij stelde ook een reeks belastingmaatregelen in het vooruitzicht waarvan vooral families met veel kinderen profiteren.

Het buitenlands beleid van Poetin heeft de Russen jarenlang veel gekost. Door sancties en te grote investeringen in het leger worden mensen met overheidsbanen slecht uitbetaald. Met een loon van zo’n 200 à 300 euro per maand is het voor bijvoorbeeld leraren aantrekkelijker om onofficieel bijles te geven dan officieel te werken op een school.

Corruptie

Daarbij komt dat overheidsgeld soms op verschillende overheidsniveaus kan blijven steken door corruptie. In zijn speech noemde president Poetin een kinderbijslag van zo’n 8000 roebel per maand in de eerste achttien levensmaanden van een kind. Veel mensen hebben dat geld nooit gekregen en sommigen hebben er zelfs nog nooit van gehoord.

De president roept dan ook de regiohoofden op de salarissen in het onderwijs, de gezondheidszorg, cultuur en andere publieke sectoren met het gemiddelde loon in de economie van een regio mee te laten groeien. „Hier blijf ik op hameren”, zei hij. „Tegelijkertijd is het van belang dat de gemiddelde lonen in de regio’s groeien.”

Een van de grootste problemen in Rusland is het gebrek aan eerlijkheid in de economie. Schimmige kartelafspraken, een corrupt rechtssysteem en het ontduiken van belasting zorgen ervoor dat veel welvaart niet ten goede komt van de bevolking.

Om de doelen te halen die Rusland zichzelf heeft gesteld, riep Poetin zijn onderdanen op het systeem te ontdoen van alles wat de vrijheid van ondernemers en initiatiefnemers ondermijnt: „Eerlijke ondernemers mogen niet worden geconfronteerd met het risico van strafrechtelijke of administratieve vervolging.”

„Gemiddeld verliezen 130 mensen hun baan elke keer als een bedrijf de deuren moet sluiten als gevolg van een vage veroordeling. Dit is inmiddels een groot economisch probleem aan het worden”, aldus de Russische president.

De uitspraken van Poetin komen op het moment dat de Amerikaanse investeerder Michael Calvey in Rusland vastzit op verdenking van het verduisteren van zo’n 33 miljoen euro bij de Russische Vostochny Bank. Het is maar de vraag of Calvey daadwerkelijk schuldig is, of dat de zaak is aangespannen door mensen die politieke of commerciële motieven hebben.