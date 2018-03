Poetin begint aan nadagen in trots Rusland

De enige presidentskandidaat in Rusland die geen campagne voerde voor de verkiezingen van zondag, Vladimir Poetin, wint naar het zich laat aanzien de stembusgang. Hij is al achttien jaar aan de macht en hoeft niet bang te zijn die kwijt te raken. Als het aan de huidige wet ligt, worden de komende zes jaar zijn laatste ambtstermijn.

Bijna 110 miljoen Russen, die in elf tijdzones wonen, kunnen hun stem uitbrengen op acht kandidaten, maar zeven zijn kansloos. Geloofwaardige oppositieleiders krijgen geen kans, zoals Aleksej Navalni die door een veroordeling niet mee mag doen en tot een boycot opriep. Een voormalige ‘beroepsblondine’, Ksenia Sobtsjak, dient zich nu aan als jonge voorvechtster van democratie, maar haar claim dat Poetins tijd voorbij is, lijkt op niets te zijn gebaseerd. Haar tijd is in ieder geval nog niet gekomen. Poetin zou trouwens haar peetvader zijn.

President Poetin heeft wel een hoge opkomst nodig om geloofwaardig te zijn in een tijd dat de inkomsten uit olie en gas steeds vaker tegenvallen. Na de vorige presidentsverkiezingen zes jaar terug brak in heel het land een storm van protest uit tegen de verkiezingsfraude waarmee Poetin won. Hij heeft zich van die politieke averij hersteld als de fiere beschermer van het trotse Rusland. Dat Rusland dat in tegenstelling tot het Westen crises zoals op de Krim of in Syrië krachtdadig de baas wordt. In een recente speech kwam Poetin gloedvol op voor Rusland dat door het Westen wordt beledigd en hij dreigde in rancune met nieuwe kernraketten.

Poetin is daarom nog steeds populair. Hij kwam als onbekende technocraat in 2000 aan de macht. Zijn ster rees snel, samen met die van de olieprijzen. Poetin loodste het door de ineenstorting van de Sovjet-Unie chaotische en berooide Rusland naar kalmer vaarwater. Hij kon met oliegeld een periode van herstel en welvaart inluiden. Poetin werd dankbaar geassocieerd met consumptieartikelen die eindelijk in de schappen lagen en voor een stabiele roebel konden worden gekocht.

Maar die ‘Poetin-tijd’ is wél voorbij. Het nationalisme en de conflicten met ‘het enge buitenland’ verhullen voor een stijgend aantal Russen niet dat de economische opbloei voorbij is. De inkomens per huishouden dalen al meer dan vier jaar achter elkaar en 20 miljoen Russen moeten rondkomen van 100 euro per maand. Lagere olieprijzen treffen het land, omdat Poetin nooit heeft geïnvesteerd in andere sectoren om op terug te vallen. Dit gecombineerd met westerse sancties die investeerders afschrikken, toont een trots maar ook treurig Rusland. Poetin heeft beloofd de komende zes jaar in een nieuw dynamisch Rusland de kwaliteit van het leven te verbeteren. Beter laat dan nooit, moeten veel kiezers denken.