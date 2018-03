Poetin bedankt kiezers voor vertrouwen

Vladimir Poetin heeft de Russische bevolking tijdens een feestelijke verkiezingsbijeenkomst in de buurt van het Rode Plein bedankt voor de steun en het in hem gestelde vertrouwen. De zittende president kreeg in de stembusgang, waarvan het resultaat eigenlijk al bij voorbaat vaststond, een vierde termijn als leider van Rusland. De 65-jarige Poetin blijft tot 2024 president en ging zijn achterban voor in de feestvreugde met de kreet: „Rusland, Rusland”.

Poetin zei dat de uitslag een erkenning is van het electoraat voor wat er de afgelopen jaren ondanks de moeilijke omstandigheden allemaal is bereikt. Eensgezindheid is wat hem betreft daarbij een sleutelwoord. Door samenwerking is in de toekomst nog veel te bereiken.

Zijn nieuwe ambtsperiode wordt niet méér van hetzelfde. Poetin zei het tijd te vinden voor een doorbraak, maar denkt daarbij vooral aan economische hervormingen en niet aan een grondwetswijziging. Die zou nodig zijn om nog langer aan de macht te kunnen blijven. „Denken jullie dat ik wil blijven zitten tot ik honderd ben?”.

Poetin ging ook nog even in op de Britse bewering dat het Kremlin achter de moordpoging op een voormalig Russische dubbelspion zit. „Het is onzin dat Rusland zoiets zou doen. Als het inderdaad een militair zenuwgas was dan zouden er nu verscheidene mensen dood zijn in Engeland. We hebben dat soort chemische wapens niet”, aldus Poetin, die de Britten hulp aanbood bij het onderzoek naar de aanslag.